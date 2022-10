La SPAL esonera Venturato: Stellone e Aglietti in pole

10-10-2022 11:10

In seguito alla sconfitta per 2-0 di Frosinone, Joe Tacopina ha sollevato Roberto Venturato dalla panchina della SPAL. I candidati per sostituirlo, secondo Tuttosport, sono Roberto Stellone e Alfredo Aglietti. Più defilato, invece, Daniele De Rossi.

Questo il comunicato della società ferrarese, che dopo i primi otto turni di campionato ha raccolto 9 punti: “SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi“.