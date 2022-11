La star di TikTok Iran Ferreira entra nel mondo esport con "LOUD"

02-11-2022 16:36

L’organizzazione brasiliana eSport LOUD ha annunciato l’influencer brasiliano Iran “Luva de Pedreiro” Ferreira come primo ambasciatore del marchio. La star di TikTok diventato celebre al grido di “Receba” entra quindi nel mondo eSport.

La strategia del team brasiliano

LOUD è un’organizzazione di eSport brasiliana con squadre che gareggiano in Fortnite, Free Fire, League of Legends e Valorant. La sua squadra della League of Legends gareggia nel Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), la massima lega professionistica brasiliana per il gioco. Il 3 settembre 2022, LOUD ha conquistato la paiN Gaming per vincere il suo primo titolo CBLOL, qualificando la squadra per il Campionato del mondo 2022. Il team di Valorant ha vinto il Valorant Champions 2022, il torneo internazionale più prestigioso del gioco.

Il famoso creatore di contenuti ha attualmente oltre 20 milioni di follower su TikTok, oltre a quasi 19 milioni di follower su Instagram, il che lo rende uno degli influencer sportivi più importanti in Brasile. La firma di Ferreira è anche un approccio adottato da LOUD per raccogliere potenziali fan di calcio. Il creatore di contenuti è diventato famoso in particolare grazie ai video che mostrano le abilità calcistiche da parte sua all’ormai consueto grido di “receba”. “Luva de Pedreiro” è diventato molto conosciuto e apprezzato anche tra i personaggi famosi. Inoltre, ha anche partecipato a una serie di eventi importanti come le finali di UEFA Champions League.

I dettagli della partnership

Avvicinarsi a un pubblico di calcio è un momento utile per LOUD mentre il mondo si prepara per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar. Nell’ultimo anno, Ferreira è apparso anche in articoli pubblicitari per aziende come McDonald’s e Amazon Prime, di solito facendo riferimento a un evento calcistico.

In qualità di ambasciatore, Ferreira promuoverà il marchio LOUD nelle sue apparizioni e sarà anche presente nei contenuti prodotti in collaborazione con l’organizzazione. Questa non è la prima volta che Ferreira viene menzionata nella comunità degli eSport. Era presente alle ultime finali del campionato brasiliano League of Legends (CBLOL), tenutesi presso l’Ibirapuera Gymnasium di San Paolo, ed è diventato una delle attrazioni dell’evento. È interessante notare che LOUD ha vinto l’ultimo titolo CBLOL.

Realizzare i propri sogni

Il fondatore di LOUD, Bruno ‘Playhard’ Bittencourt, ha commentato l’iscrizione di Ferreira nel comunicato stampa dell’annuncio: “Sappiamo che il calcio è una passione molto presente tra i nostri fan, quindi era un territorio che abbiamo sempre voluto esplorare. Nessuno migliore di lui per cominciare, dal momento che la sua storia di lui è molto simile alla nostra, realizzare i propri sogni facendo ciò che ami e mettersi alla prova giorno dopo giorno. Ora possiamo connettere il mondo dei giochi di calcio per offrire esperienze completamente nuove alla nostra community. ”