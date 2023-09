"La stoccata vincente", la storia unica e toccante del campione Paolo Pizzo su Rai1

Schermidore appassionato e talentuoso, Paolo Pizzo ha una storia che ha deciso di condividere solo al momento che ha ritenuto giusto, opportuno. E che ha ispirato un film tv con Alessio Vassallo e Flavio Insinna

24-09-2023 07:23

Di Paolo Pizzo conosciamo l’estremo talento, ne ricordiamo l’entusiasmo e anche la delusione quando ai Giochi Olimpici di Londra 2012 sfiorò un risultato eccezionale per poi fermarsi ai quarti, l’argento a squadre a Rio e i primati negli assoluti di schermi e in Coppa del Mondo.

Catanese, distante dalla scuola jesina ma caparbio, quasi ostinato nel raggiungimento della sua realizzazione come schermidore, Pizzo ha reso pubblica una storia umana e sportiva che appartiene solo a lui eppure risulta toccante, potente, estremamente capace di suscitare empatia tra quanti la conoscono o che impareranno a comprenderne i contorni ne “La stoccata vincente”, film tv in onda domenica 24 settembre su Rai1 alle ore 20:45. A interpretare Paolo è l’attore Alessio Vassallo, mentre il ruolo suo padre prende il corpo, le movenze e le espressioni di Flavio Insinna.

La storia di Paolo Pizzo diventa “La stoccata vincente”

“La stoccata vincente”, per la prima volta, porta in televisione la vera storia del campione mondiale di scherma Paolo Pizzo, liberamente ispirato all’omonimo libro firmato da Maurizio Nicita con lo stesso Pizzo, è diretto da Nicola Campiotti.

Quanto si rivive in questo film per la televisione è autentico: Paolo Pizzo, due volte campione del mondo nella specialità della spada (nel 2011 e nel 2017), poco più che un bambino ha ricevuto una diagnosi devastante per chiunque, dopo aver incominciato ad accusare sintomi quali mal di testa, emicrania, crisi epilettiche. La causa di quei malesseri è una sentenza: tumore al cervello.

Scherma: la passione di famiglia

Paolo scopre la malattia quando la scherma era già la passione principale della sua vita quotidiana, coltivata sotto la sapiente guida del padre Piero (Flavio Insinna), felice di portare il figlio ad allenarsi fin sulle pendici dell’Etna. La sua una famiglia felice, normale: la madre Patrizia (Egle Doria) e la sorella Marina (Chiara Cavaliere), fino a quando i sintomi del cancro incominciano a condizionare Paolo.

Fonte: Ufficio stampa - Mongini Comunicazione

Il tumore al cervello

Una scena del film – Aldo Franzò

A 14 anni i segnali del cancro si palesano con svenimenti, capogiri, attacchi epilettici. La diagnosi è di tumore al cervello.

Dopo aver appreso della malattia, sconcertante, seguono l’operazione, la convalescenza, le prese in giro da parte degli altri bambini per la rasatura dei capelli e la cicatrice, la paura di non poter mai più allenarsi, di lasciare la spada e di non sopravvivere alla malattia. In questa fase sarà la sua famiglia, con due figure che conquisteranno sempre più spazio nella sua esistenza, a risollevarlo e ad allontanare quei ricordi.

La sua carriera agonistica incomincia quando Pizzo decide di arruolarsi nell’Aeronautica Militare, attirando il grande maestro russo di scherma Oleg Pouzanov (Maciej Robakiewicz), che deciderà di allenarlo personalmente formandone e migliorandone il carattere, anche sul versante della rabbia che lo ha attraversato e dominato spesso.

Fonte:

Gli incontri fondamentali

Flavio Insinna e Alessio Vassallo – Adolfo Franzò

Con Oleg a incidere sono altre due persone: Guglielmo Visentin (Mario Ermito), talento naturale ed elegante, suo esatto opposto in pedana, con il quale nasce una certa rivalità; e la pentatleta Lavinia Bonessio (Elena Funari), verso la quale nutre un sentimento. Purtroppo a complicare le cose e a gettare in difficoltà il campione si aggiunge un terribile infortunio in allenamento.

Fonte: ANSA

Paolo Pizzo con Alessio Vassallo alla presentazione de “La stoccata vincente”

La lesione del legamento crociato fa riemergere in lui timori mai placati che lo inducono a rifiutare di sottoporsi all’intervento chirurgico, fino a quando saranno Lavinia e Oleg a far vincere a Paolo le sue resistenze e a convincerlo ad affrontare l’operazione, cui seguirà un recupero fisico record. Nel silenzio su quanto affrontato da ragazzino verso la Federazione.

Una perdita drammatica, però, segna la svolta definitiva nel racconto. E lo induce, complice suo padre ancora una volta, a trovare la motivazione e il desiderio di condividere la sua storia.

VIRGILIO SPORT