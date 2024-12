La Superlega cambia nome e format: presentata a Fifa e Uefa la Unify League basata sul merito

L’agenzia A22 ha varato un nuovo progetto che non prevede posti fissi per i club più blasonati e la trasmissione in diretta streaming gratuita delle partite

Non più Superlega, ma Unify League. A22 Sports Management rilancia il progetto del super-campionato europeo con un nuovo nome e un format meritocratico: nessun club avrà un posto fisso nella competizione, con la partecipazione legata sui risultati ottenuti nei campionati nazionali. L’idea è stata presentata oggi a Uefa e Fifa.

Superlega, il progetto rinasce con la Unify League

Altro che morto, il progetto Superlega è più vivo che mai: lo dimostra la nuova proposta di A22 Sports Management, l’agenzia che fa capo al presidente del Real Madrid Florentino Perez e che varò per prima l’idea di un super-campionato europeo, avviando una guerra politica e legale con le istituzioni sportive internazionali, Uefa e Fifa. E proprio agli organi di governo del calcio europeo e mondiale A22 ha presentato la nuova veste del progetto: si chiama Unify League.

Unify League, una Superlega basata sul merito

La Unify League prevede un nuovo format e soprattutto nuovi criteri di ingresso: nessun club avrà un posto fisso nella nuova competizione, ma la partecipazione sarà legata ai risultati ottenuti nel rispettivo campionato nazionale. Dopo aver battuto la Uefa davanti alla Corte di Giustizia Europea – i giudici hanno riconosciuto l’abuso di posizione dominante da parte della Federazione europea, ribadendone però la centralità per il mondo del calcio – A22 le tende dunque la mano, cambiando il punto più controverso e discusso della prima proposta, ovvero la presenza fissa nella Superlega dei club più blasonati d’Europa, e introducendo un criterio di partecipazione basato sul merito sportivo.

La proposta Unify League presentata a Uefa e Fifa

“La storica sentenza del Tribunale di Giustizia dell’unione Europea – afferma il CEO di A22 Bernd Reichart in un video che presenta il nuovo progetto -. ha cambiato le sorti del calcio europeo per sempre. In A22 abbiamo approfittato del momento di cambio, la sentenza del tribunale ci ha permesso di collaborare apertamente con club, leghe, giocatori e tifosi. Il risultato è il perfezionamento della nostra proposta. Oggi abbiamo mandato una lettera alla Uefa e alla Fifa iniziando il procedimento ufficiale di riconoscimento di una nuova competizione europea, la Unify League”.

Unify League, il nuovo format

Oltre ai criteri di partecipazione basati sui risultati dei campionati nazionali il nuovo format della Unify League prevede una struttura sviluppata su 4 livelli o serie – Gold, Star, Blue e Union – per una competizione aperta complessivamente a 96 club di 55 paesi diversi. “Verrà anche recuperata una parte tradizionale del calcio, ovvero il fatto di giocare partite in casa e fuori contro lo stesso avversario”, dice nel video Reichart, sottolineando la distanza della Unify League da una delle caratteristiche più discusse e meno apprezzate dai tifosi della nuova Uefa Champions League.

Partite in streaming gratuito sulla piattaforma Unify

Ma la Unify League strizza l’occhio ai tifosi anche su un altro tema caldissimo, soprattutto in Italia: la trasmissione in diretta delle partite. Il progetto della “nuova Superlega” prevede infatti lo streaming gratuito con la presenza di pubblicità o in alternativa abbonamenti premium su una nuova piattaforma creata appositamente, Unify. “Verrà migliorata anche l’esperienza della visione degli incontri nel salone di casa propria – siega Reichart – eliminando la necessità di sottoscrivere abbonamenti multipli e offrendo al tifoso le funzioni audiovisive avanzate che esige. Da ultimo la piattaforma connetterà per la prima volta i vari club con i propri tifosi sparsi in tutto il mondo”.