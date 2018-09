La svolta di Silvio Berlusconi: tifa Monza

Il Monza è di Fininvest. Una svolta epocale per la società brianzola. Adriano Galliani, che torna a casa in veste di amministratore delegato, è felicissimo. Anche perché, in questa avventura, c’è con lui Silvio Berlusconi. "Mi ha chiamato al termine della gara con il Renate. Si è visto tutta la partita e al triplice fischio mi ha telefonato. Era davvero contento. Gli sta tornando l’entusiasmo per il calcio. Non l’ho stressato per comprare il Monza, è stata una cosa naturale" racconta.

"Tutto sta tornando: è romantico. Non tradisco il Milan: torno a casa, sono sempre stato del Calcio Monza e ringrazio ancora il presidente Berlusconi. Non avrei potuto essere coinvolto nella gestione di altre società lombarde: da ragazzino ho preso botte a Como, ma anche a Forlì. Il Monza è la mia squadra. Per me sono stati dieci molto belli da dirigente biancorosso: e poi ho sempre seguito il Monza, anche quando ero al Milan e Daniele Massaro può testimoniare che negli spogliatoi del Milan domandavo subito il risultato del Monza" aggiunge Galliani.

Nessun commento sulle voci di mercato ("Aspetto che ne parli Berlusconi" sottolinea) e una conferma per tutto lo staff ("Siamo molto contenti dell’allenatore Marco Zaffaroni, del direttore sportivo Antonelli e del responsabile del settore giovanile Colacone" aggiunge). "Ora parlo solo di Monza: se farà bene e crescerà credo che aumenteranno anche i tifosi" spiega Galliani evitando di commentare la non facile situazione del Milan.

Soddisfazione hanno espresso Nicola Colombo, che resterà presidente fino al termine della stagione ("Se dovessimo andare bene, magari si penserà che porto fortuna e magari mi fanno restare ancora. Per il momento mi godo alla grande questa stagione"), e il primo cittadino della città brianzola, Dario Allevi. "Sono il sindaco più contento del mondo" ha tenuto a sottolineare. Tra i presenti anche Felice Colombo, padre di Nicola, e in passato presidente del Milan.

