La telecronaca Rai fa infuriare i tifosi della Juventus

C’è chi si lamenta quando i telecronisti sono troppo faziosi nell’esaltarsi per una squadra in campo e chi denuncia invece un’eccessiva freddezza in altre circostanze. E’ il destino dei giornalisti televisivi, che spesso entrano nel mirino della critica di tifosi ed addetti ai lavori quando commentano le partite ed è successo anche ieri in occasione della gara di coppa Italia tra Juventus e Udinese, vinta in goleada dai campioni d’Italia.

LA TELECRONACA – La partita è stata trasmessa in diretta in prima serata dalla Rai ma la telecronaca di Marco Civoli non è piaciuta a tutti, nonostante il largo successo della Juve senza Cr7.

L’ATTACCO – Ad aprire il fuoco della critica sui social è Massimo Zampini. Il giornalista di Juventibus, volto noto di TikiTaka, usa l’arma dell’ironia nel commentare la telecronaca.

IL TWEET – Zampini scrive: “Per fortuna la Rai ci ha spiegato che l’Udinese si è arresa già nel tunnel, sennò mi sarei illuso di aver visto una buona Juve”.

LE REAZIONI – E’ come lanciare una pietra nello stagno dei social, arrivano subito le onde: “La faziosità è davvero indegna.. Specie in RAI” o anche: “Si sono annoiati stasera. Ieri al 90′ ancora sbraitavano per i nerazzurri fantastici”.

CONFUSIONE – Fioccano i commenti: “Il ridicolo sul ridicolo, difficile da pensare per tutti, ma non per mamminarai” o anche: “Sono passati dal “la coppa Italia non è un trofeo da snobbare” a “non è la vera udinese” e vicersa per 3 / 4 volte. Sono confuso”, oppure: “Hanno anche accennato solo una ventina di volte che Dybala e Higuain questa estate dovevano andare via”.

CHE RETE E’? – In tanti parlano di “Inter Channel” con riferimento all’enfasi della telecronaca dei nerazzurri del giorno prima nella gara col Cagliari: “Civoli potrebbe tranquillamente presentarsi con la maglia con scritto Pirelli che nessuno si meraviglierebbe… detto questo, l’ ostico Cagliari ha resistito ben 30 secondi!”.

E L’INTER? – Il tema impazza: “Invece il Cagliari ha giocato all’arma bianca contro l’inter ieri sera. Solita storia, io ho visto una bella Juve, ed una bella Inter, che p… questi che polemizzano su qualsiasi cosa attenga alla Juve”.

IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Ah, io quando la RAI mi ha confermato l’assenza di Fofana, ho cambiato canale” e infine: “C’è chi si è arreso in albergo”.

