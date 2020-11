La Trek-Segafredo completa il roster

La Trek-Segafredo in una nota ha annunciato l’ingaggio di Jakob Egholm, promettente danese di 22 anni, che sarà il 29esimo e ultimo elemento della rosa che comprende anche italiani di primo piano come Giulio Ciccone e Vincenzo Nibali.

Il team manager Guercilena ha parlato così in vista della prossima stagione: “Nel 2021 vogliamo essere solidi nelle classiche e migliorare rispetto a quello che abbiamo ottenuto in questa stagione. Per i Grandi Giri abbiamo Nibali, Mollema e Ciccone che, dopo un’annata difficile, saranno pronti a lottare ancora per centrare grandi risultati. Poi ci concentreremo sul gruppo dei giovani che vogliamo far avanzare di un altro step verso il successo”.

OMNISPORT | 18-11-2020 16:43