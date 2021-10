La UEFA risponde a Courtois: "Ricavi vengono divisi"

Dopo la polemica sollevata dal portiere del belgio Thibaut Courtois al termine della Nations league 2021, che aveva accusato la UEFA di intasare troppo al calendario a discapito della salute dei calciatori e di pensare solo a soldi e guadagni, non si è fatta attendere la risposta del massimo organo del calcio europeo:

“La Nations League non ha aumentato il numero complessivo delle partite giocate dalle nazionali, si gioca nelle date del calendario internazionale. La sua introduzione è stata di supporto alle nazionali con partite significative, equilibrate ed entusiasmanti a tutti i livelli, visto che tutte le squadre hanno degli obiettivi da raggiungere in questa competizione. La Uefa non trattiene i ricavi dalla Nations League che sono interamente redistribuiti fra le Federazioni e finanziano l’organizzazione e la promozione del calcio in tutta Europa”.

OMNISPORT | 13-10-2021 20:09