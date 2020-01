La verità della De Panicis su Maxi Lopez: messaggio a Wanda Nara

Forse complice il successo planetario riscosso da Giulia De Lellis e dalla sua prima opera letteraria, Wanda Nara ha elaborato la notizia di un plausibile flirt tra l’ex marito, Maxi Lopez, e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis, con un’ironia inaspettata.

Ma che cosa c’è di vero nell’annuncio effettuato in diretta da Alfonso Signorini, sempre ben informato in affari di cuore e di corna? Secondo quanto affermato dalla protagonista di questo flirt, Elisa De Panicis, poco e niente.

La verità di Elisa su Maxi Lopez: messaggio a Wanda Nara

Ospite del salotto di Barbara d’Urso, come avviene per ogni ex inquilino del GF Vip, l’influencer ed ex di Cristiano Ronaldo ha ridimensionato la notizia lanciata live dal direttore di Chi e conduttore di questa quarta edizione. “No, Wanda Nara… stai serena”.

“Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico. Ieri ridevo solo perché a volte si dicono cose così assurde pur di parlare, quindi mi faccio una risata… i biondi non sono proprio il mio genere! Per quanto riguarda Andre, beh aspetto che esca dalla casa il più tardi possibile e magari ci si farà una chiacchiera tutti e tre”, ha replicato Elisa, al centro di un caso che ha comportato l’esclusione di Salvo Veneziano dal reality.

Tra lei e Maxi Lopez non ci sarebbe stato, dunque, un legame sentimentale né in passato, all’epoca del suo matrimonio con la moglie agente di Mauro Icardi, nè dopo quando entrambi erano liberi. “Ho detto a Alfonso: stavolta ti è andata male!”.

Elisa De Panicis: il mio cuore batte per un calciatore

Elisa De Panicis sarebbe innamorata sì di un calciatore, ma non si tratta dell’attaccante argentino. A emozionare la modella e influencer sarebbe il milanista Theo Hernandez verso cui nutre un sentimento. Un trasporto molto intenso, forte su cui, però, Elisa non ha aggiunto altro se non quanto già asserito in merito a una frequentazione. Tra i due dunque non ci sarebbe (ancora) una relazione da ufficializzare.

VIRGILIO SPORT | 31-01-2020 10:27