La Virtus Bologna cala il poker, Trieste battuta

16-10-2021 22:05

In uno dei due anticipi della quarta giornata della Lega A la Virtus Segafredo Bologna resta a punteggio pieno battendo per 94-79 l’Allianz Pallacanestro Trieste. Nel giorno dell’esordio di Nico Mannion, 5 punti in 5 minuti, è decisivo Marco Belinelli con 20 punti in 26 minuti, dall’altra parte inutili i 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist di Adrian Banks. Nel primo anticipo invece la Dolomiti Energia Trentino ha sconfitto fuori casa per 78-74 la Unahotels Reggio Emilia.

OMNISPORT