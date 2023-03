La Virtus Bologna domina in Laguna, Mannion devastante

La squadra di Scariolo vince d'autorità a Venezia e tiene il passo di Milano

12-03-2023 21:24

La Virtus Bologna risponde all’Olimpia Milano e vince dominando al Pala Taliercio contro la Reyer Venezia in una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A.

La squadra di Scariolo si è imposta per 83-68 in una gara mai in discussione, chiudendo all’intervallo sul +12 e gestendo poi nella ripresa il vantaggio. Top scorer è Mannion, a segno con 27 punti, ben coadiuvato da Jaiteh, 14 punti e 9 rimbalzi. Non basta alla Reyer la prova di Watt (13 punti). In classifica Virtus prima con l’Olimpia a quota 34 punti.