Nella partita odierna della quindicesima giornata di Serie A la Virtus Segafredo Bologna ha battuto fuori casa la Dolomiti Energia Trentino per 92-85. La squadra di Djordjevic è stata quasi sempre avanti nel punteggio, anche di 17 lunghezze nell’ultimo quarto, e sale al terzo posto momentaneo della classifica dietro a Milano e Brindisi. Per Belinelli 15 punti nelle file delle V Nere che sono alla settima vittoria consecutiva in trasferta.

OMNISPORT | 09-01-2021 21:59