L'addio di Gallinari ad Atlanta: "Due stagioni indimenticabili"

30-06-2022 17:46

Danilo Gallinari poco fa ha pubblicato su Instagram dolci parole d’addio agli Atlanta Hawks , che lascerà per passare ai San Antonio Spurs . Ecco il testo del suo post.

“È difficile dire addio. Sappiamo sempre cosa ci lasciamo alle spalle ma non cosa troveremo davanti a noi. Ma questa è la mia carriera e so che una nuova entusiasmante sfida mi aspetta. Mi lascio alle spalle bravi ragazzi, tifosi speciali e due stagioni indimenticabili con questa franchigia, dove sono stato molto vicino a uno dei miei più grandi sogni. Abbiamo volato in alto, Hawks… non lo dimenticherò mai! Grazie Atlanta dal profondo del mio cuore. Gallo”.

Gallinari si appresta a giocare la sia quattordicesima stagione in NBA (e sarebbe la quindicesima se non avesse dovuto saltare completamente per infortunio il 2013-2014). Ha esordito nel campionato più bello del mondo nella stagione 2008-2009 nei New York Knicks , poi ha giocato con Denver Nuggets , Los Angeles Clippers , Oklahoma City Thunder e nelle ultime due stagioni con Atlanta. Con gli Hawks un anno fa è arrivato alle finali di Eastern Conference perdendo 4-2 dai Milwaukee Bucks .