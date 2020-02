L'agente di Padelli: "Conte ha già deciso"

Emiliano Viviano resta ancora in stand by in casa Inter, in attesa del possibile recupero anticipato di Handanovic. Intanto l'agente di Daniele Padelli, Silvano Martina, a Radio Marte ha difeso il suo assistito dalle accuse: "Lo hanno massacrato, ma sul primo gol del Milan non aveva responsabilità, mentre sul secondo poteva sicuramente fare meglio. Sa benissimo di non essere un fenomeno, ma massacrarlo con cattiveria non mi è piaciuto".

"So che la società vuole capire prima l’entità dell’infortunio di Handanovic. Nel caso Viviano dovesse restare, farebbe il vice di Padelli".

SPORTAL.IT | 13-02-2020 16:56