L'agente di Schone attacca il Genoa

Da acquisto a sensazione a seconda scelta nemmeno inserita nella lista per la Serie A. Lasse Schone e il Genoa, poco più di un anno fa, non si sarebbero mai aspettati un epilogo del genere. Fatto di accuse e, da qualche ora, di un’azione legale intrapresa dall’agenzia che gestisce gli interessi del centrocampista danese.

Ad annunciarlo in un’intervista al media olandese ‘Voetbal Zone’ è Revien Kanhai, agente che fa parte di Forza Sports Group. Grane in vista per il Genoa, che peraltro non avrebbe corrisposto a Schone una parte degli stipendi relativi alla scorsa stagione. “Non lasceremo correre – le parole di Kanhai – Lasse è stato trattato in modo scandaloso. Gli accordi sono stati violati per molto tempo. Ora è stata intrapresa un’azione legale immediata, perché ciò va contro tutte le garanzie legali e i casi analoghi della FIFA e del CAS. Una lettera di convocazione è stata inviata per informare il club delle violazioni del contratto”.

Schone ha saputo mercoledì, ovvero due giorni dopo la chiusura del mercato estivo, di essere stato tagliato dalla lista per la Serie A. Secondo Kanhai, il Genoa avrebbe agito in malafede. “Se lo avessero fatto con largo anticipo, ci sarebbe stato ancora tempo per sciogliere il contratto o trovare un altro club”.

Per Schone, insomma, si preannuncia una prima parte di stagione senza vedere il campo. In attesa di gennaio, quando l’ex Ajax potrebbe lasciare il Genoa. Non per tornare ad Amsterdam, però, se è vero che il direttore sportivo biancorosso Marc Overmars ha allontanato seccamente l’ipotesi. “Lasse è un’icona dell’Ajax e i tifosi vorrebbero vederlo tornare. Ma penso che sia finita. Penso che un giorno tornerà, ma con un ruolo diverso”.

OMNISPORT | 10-10-2020 16:43