Lakers: Dennis Schroder fuori almeno tre settimane

Non arrivano buone notizie per i Los Angeles Lakers che questa notte faranno il loro esordio in NBA senza Dennis Schroder.

Il giocatore tedesco si è operato lunedì al pollice della mano destra e resterà fuori per almeno 3-4 settimane. L’infortunio risale all’unico match di preseason disputato coi Lakers, contro i Sacramento Kings dopo soli 9 minuti di gioco.

Oltre a Thomas Bryant, l’ex Hawks e Celtics dovrebbe essere l’unica assenza di peso in maglia Lakers: coach Darvin Ham infatti può contare sul pieno recupero di Russell Westbrook che ha smaltito il leggero infortunio muscolare patito in preseason, e a meno di sorprese dovrebbe essere in campo, così come Anthony Davis che ha accusato dei piccoli problemi alla schiena in pre-stagione.