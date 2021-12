Lakers, Russell Westbrook respinge le critiche

28-12-2021 14:24

Non è il momento più semplice della stagione in casa Lakers, franchigia che tra infortuni e problemi legati al Covid-19 sta ancora oltremodo faticando a trovare la giusta coesione.

Tutto ciò ovviamente sta avendo ripercussioni sul record che i gialloviola hanno attualmente in NBA, un 16 vinte e 18 perse di fronte al quale ultimamente anche le grandi cifre messe a segno individualmente passano in secondo piano.

È questo il caso, ad esempio, di Russell Westbrook, criticato dalla stampa losangelina (e non solo) per come ha giocato finora in stagione nonostante la tripla doppia realizzata il giorno di Natale contro i Nets.

“Tutti vogliono che io faccia una cosa, ma poi non vogliono che ne faccia un’altra. Onestamente, non me ne importa più di quello che la gente pensa che io debba fare o cosa vuole che io faccia” ha sbottato il numero 0 alla stampa.

“Onestamente sto giocando bene. La conversazione si è concentrata enormemente su come gioco e come sto andando, ma la gente si aspetta da me che viaggi a 25-15-15 di media, che non è normale. Tutti devono capire che non è una cosa normale da fare in maniera continuativa” ha ribadito l’ex Wizards il quale, evidentemente, non ha gradito il processo mediatico avvenuto nei suoi confronti di recente.

“La gente dice ‘Let Russ be Russ’ ma nessuno capisce davvero cosa significa. Solo io lo so davvero. E continuerò a puntarci e a fare in modo di fare quello che ci si aspetta da me. Tutto quello che accade al di fuori dello spogliatoio, qualsiasi cosa sia, si sistemerà da sola” ha concluso convinto Westbrook.

OMNISPORT