L'Alessandria si rinforza in attacco: arriva Palombi

Protagonista in Coppa Italia, dove ha fatto tremare la Sampodoria andando due volte in vantaggio a Marassi per poi perdere 3-2, l’Alessandria continua ad operare sul mercato in vista dell’avventura in Serie B, dove i Grigi torneranno a cimentarsi dopo ben 46 anni di assenza.

L’ultimo rinforzo in ordine di tempo è Simone Palombi, attaccante classe ’96 che arriva alla corte di Moreno Longo a titolo definitivo.

Per il prodotto del vivaio della Lazio si tratta della sesta esperienza diversa nelle ultime sei stagioni, tutte in Serie B, dove vanta un primato personale di 8 reti, realizzate con la Ternana nel 2017 e il Lecce nel 2019.

Questo il comunicato ufficiale dell’Alessandria:

“Al termine di una lunga trattativa che ha visto molte società coinvolte a contenderne l’ingaggio, l’attaccante Simone Palombi è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Calcisticamente cresciuto nella Lazio, società da cui proviene con trasferimento a titolo definitivo, Palombi, 25 anni, ha giocato con la Salernitana, la Ternana, la Cremonese, il Lecce e il Pisa, in cui nella scorsa stagione è sceso in campo 35 volte segnando 5 gol. Per lui 240 gare in carriera – di cui 137 in B – con 87 reti. A Simone il nostro il nostro caldo benvenuto”.

OMNISPORT | 18-08-2021 16:30