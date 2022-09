LaLiga, 4° giornata: bene il Real, solo pari per l'Atletico

03-09-2022 20:52

Nella giornata di oggi si sono giocate le prime partite valide per la 4° giornata di Liga spagnola. Andiamo a vedere assieme i risultati di oggi. Il Real Madrid al momento è prmo in solitaria in classifica a punteggio pieno, 12 punti in 4 giornate, dopo il successo di oggi per 2-1 sul Betis secondo.

Per il Real a segno Vinicius e Rodrygo, Canales per gli Andalusi.

1-1 invece tra Real Sociedad e Atletico Madrid e tra Maiorca e Girona. Questa sera alle 21.00 in programma Siviglia-Barcellona, una gara da non perdere per l’alto tasso tecnico in ballo.