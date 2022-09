LaLiga, 6° giornata: vittorie per Barcellona e Valencia

17-09-2022 21:28

Nella giornata di oggi si sono giocate alcune gare valide per la sesta giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo. Iniziamo ovviamente dal bel successo del Barcellona, che al Camp Nou batte col punteggio di 3-0 l’Elche grazie alle reti di Depay e alla doppietta di Lewandowski.

Con questo risultato i blaugrana sono momentaneamente primi al 16 punti, più uno dl Real Madrid impegnato domani nel derby con l’Atletico.

3-0 è anche il punteggio col quale il Valencia si è liberato del Celta Vigo. Di Castillejo, Almeida e Andre le reti per la banda di Rino Gattuso. Al Maiorca invece basta una sola rete per avere la meglio, in casa, dell’Almeria.

Ora in campo Athletic Club-Rayo Vallecano.