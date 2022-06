LaLiga, Biels verso l'Athletic club

20-06-2022 21:19

L’Athletic Bilbao nominerà Marcelo Bielsa come nuovo allenatore se Inaki Arechabaleta diventerà il nuovo presidente del club dopo le elezioni del 24 giugno.

Bielsa ha allenato l’Athletic tra il 2011 e il 2013 e ha portato la squadra basca in finale di Europa League e Copa del Rey nella sua prima stagione.

Tuttavia, l’Athletic ha perso entrambe le partite, rispettivamente contro l’Atletico Madrid e il Barcellona, e una stagione deludente nel 2012-13, ostacolata dalla perdita del centrocampista Javi Martinez e dal desiderio di Fernando Llorente di lasciare il club, ha portato Bielsa a lasciare l’incarico.

L’enigmatico 66enne è rimasto senza lavoro da quando è stato licenziato dal Leeds United a febbraio, dopo tre anni e mezzo a Elland Road.

Bielsa rimane uno dei beniamini dei tifosi del Leeds: l’argentino ha guidato i bianchi alla promozione nel 2019-20 e al nono posto in Premier League nel 2020-21, e il suo stile di pressing a tutto campo ha raccolto molti elogi.

Alla fine il Leeds ha deciso di sostituire Bielsa con Jesse Marsch mentre si vedeva già la retrocessione, ed è rimasto saldo al suo posto solo nell’ultima giornata di Premier League grazie alla vittoria per 2-1 sul Brentford.

Ora Bielsa sembra destinato a tornare a dirigere l’Athletic, se il candidato alla presidenza Arechabaleta dovesse essere votato.

Arechabaleta è uno dei tre candidati a sostituire Aitor Elizegi e oggi ha dichiarato in una conferenza stampa che Bielsa è la sua scelta per sostituire Marcelino, che ha lasciato l’Athletic dopo la scadenza del suo contratto.

“Bielsa è l’allenatore più rispettato al mondo. È anche un allenatore per il futuro, e in passato ci ha regalato la migliore stagione di questo secolo”, ha detto, come riportato da The Athletic. “Da allora si è evoluto e la sua ambizione, la sua qualità e le sue capacità porteranno l’Atletico che dove deve stare”.

Bielsa ha confermato che accetterà l’incarico in caso di insediamento di Arechabaleta come presidente.

