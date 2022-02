LaLiga, il Barcellona ritrova il quarto posto: demolito il Valencia

20-02-2022 18:46

Il Barcellona domina 4-1 al Mestalla e ritrova finalmente il quarto posto assieme all’Atletico Madrid. In gol Aubameyang con una bella doppietta, De Jong e il giovane Pedri.

Valencia-Barcellona, il tabellino

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete (83′ Cömert), Gayà (66′ Latorre); Ilaix Moriba (66′ Racic), Guillamón (46′ M.Gómez), C.Soler; Hugo Duro (83′ M.André), Guedes, Bryan Gil. All. José Bordalás

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergiño Dest, Araújo, E.García (46′ Mingueza), Alba; Gavi (A.Traoré), Busquets, F.de Jong (60′ Pedri); O.Dembélé (71′ Nico González), Aubameyang (81′ L.de Jong), Ferrán Torres. All. Xavi

Marcatori: 23′ e 38′ Aubameyang (B), 32′ F.de Jong (B); 52′ C.Soler (V); 63′ Pedri (B)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Ammoniti: 35′ Alba, 53′ Ilaix Moriba, 56′ Araújo, 56′ Hugo Duro, 72′ Nico González, 76′ Latorre, 77′ C.Soler, 90+3 Sergiño Dest

Valencia-Barcellona, la cronaca in breve

Il Barcellona mette in chiaro le cose già nel primo tempo, terminato 3-0 per i catalani. Si sblocca il gabonese Aubameyang, con due gol che accendono la sfida. L’ex Arsenal sblocca la gara al 28′, che spara sotto la traversa dal centro dell’area dopo una bellissima giocata di Jordi Alba. Il raddoppio porta la firma dell’olandese De Jong: gran palla di Dembélé da destra e de Jong non può sbagliare con uno dei suoi soliti inserimenti. 2-0 Barça.

Il 3-0 porta ancora la firma di Aubameyang, che segna su assist del giovanissimo Gavi. Un gol annullato a Soler prima della fine del primo tempo, il valenciano trova la rete, questa volta valida, a inizio secondo tempo, riaprendo almeno momentaneamente una sfida che pareva chiusa. Le speranze del Valencia durano però poco perchè Pedri chiude la gara poco dopo: l’ex Las Palmas entra in campo e gli ci vogliono solo tre minuti per andare in gol. Al primo pallone toccato. Gran destro da fuori che sorprende Mamardashvili e fa 4-1.

