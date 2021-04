LaLiga, Real Madrid-Barcellona: Koeman da un consiglio a Messi e Sergio Ramos

Tempo di vigilia per il Barcellona di Ronald Koeman, che domani sfiderà il Real Madrid di Zidane del Clasico, una delle sfide più attese dell’anno. Il Barcellona ha vinto cinque delle ultime sette trasferte contro il Real Madrid in tutte le competizioni (2P), ma ha perso l’ultima, 0-2 nel marzo 2020 – è dal 2008 che non perde due gare fuori casa di fila, con Frank Rijkaard in panchina.

Il Barca è ultimamente in ripresa in Liga, ma Koeman non considera questa una sfida decisiva per il titolo:

“Il risultato in linea di principio non è decisivo perché mancano ancora molte partite ed è difficile vincere tutto. Ma è vero che la squadra che vincerà vedrà il morale alzarsi”.

Poi un commento su Sergio Ramos e Leo Messi, due giocatori che la prossima stagione potrebbero giocare per club differenti rispetto a quelli attuali:

“La cosa migliore per il nostro campionato è che i migliori restino fino alla fine per poter giocare. Entrambi sono stati molto importanti e spero che Ramos continui a Madrid e Leo con noi”.

Il tecnico olandese, in merito alla partita che si giocherà a Valdebebas, riprende poi Jurgen Klopp il quale, dopo la partita contro i blancos, ha dichiarato di non aver giocato in un vero stadio:

“Vuole screditare un grande club come il Real Madrid, che ha approfittato del momento in cui non sono ammessi i tifosi per consentire i lavori nel suo stadio. Sono abituati a giocare in questo campo, i rivali devono giocarci e per me non è una questione importante”.

