LaLiga, Real Madrid: cambio di strategia a centrocampo

29-11-2021 18:18

Il Real Madrid si prepara a un’estate di grandi investimenti in quasi tutte le zone del campo, centrocampo compreso. Quasi tutti gli addetti ai lavori sono concordi nel concentrare la propria attenzione su Paul Pogba, da anni in rotta col Manchester United, come possibile nuovo innesto nella mediana del Real.

Il quotidiano spagnolo Marca però suggerisce altre intenzioni della casa Blanca, ovvero rinnovare ancora una volta il suo Modric-Kroos. Questo sarebbe motivato dai già ingentissimi investimenti offensivi che il club di Perez affronterà il prossimo anno, primo tra tutti l’ormai quasi certo acquisto di Kylian Mbappe. Anche se a parametro zero, abbiamo ormai capito che questo tipo di investimenti richiede sempre una certa somma di capitale tra agenti, commissioni, ingaggio, sponsor e via dicendo.

L’intenzione del club madrileno sarebbe dunque quella di continuare coi due fenomeni in mezzo.

OMNISPORT