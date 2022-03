L'allarme di Baroni: "Si gioca troppo"

02-03-2022 22:48

Il Lecce si riprende la testa della classifica grazie alla seconda vittoria consecutiva. Il 3-1 all’Ascoli al “Via del Mare” matura grazie a una doppietta di Massimo Coda dopo il gol di Pablo Rodriguez che ha aperto le marcature, ma la rete di Federico Ricci a metà ripresa ha spaventato i giallorossi.

“Arrivati a un certo punto pensavamo che sarebbe stata una partita facile e invece abbiamo sofferto, ma eravamo molto stanchi” l’analisi del tecnico dei salentini Marco Baroni al termine della partita. le energie erano ridotte al lumicino”.

Con 11 partite da giocare e le prime quattro racchiuse in tre punti Baroni sa che la corsa alla promozione diretta è ancora molto lunga: “Alla squadra non posso rimproverare nulla. Questo è un campionato complicato, si gioca sempre e non c’è il tempo per recuperare. Siamo tornati da Monza alle 3 di notte. Questa squadra non molla mai, ma non sarà facile raggiungere l’obiettivo”.

