L'Allianz Powervolley Milano sfida la storia: caccia alla finale di Challenge Cup

Sfida cruciale per la stagione dell’Allianz Powervolley Milano, che sfida domani sera 3 marzo, tra le mura di casa i turchi dell’Halkbank Ankara battuti per 3 set a 1 all’andata.

Ora l’obiettivo è quello di vincere per superare il turno e accedere alla storica finale di Challenge Cup. L’opposto brasiliano Weber presenta così il match: “Questa fase finale è sempre complicata, perché non esiste nessuna partita facile. Stiamo lavorando duramente per giocare meglio rispetto all’ultima partita contro Verona, ma ora abbiamo tutti la testa proiettata alla semifinale di ritorno con l’Halkbank. La squadra di Ankara è una formazione molto forte: il nostro obiettivo è lavorare bene sulla fase di servizio, in attacco e sulla fase di muro”.

