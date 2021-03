Lance Stroll lancia la sfida a Vettel: "Voglio arrivare tra i primi cinque"

Alla quinta stagione in Formula 1, Lance Stroll vuole fare il grande salto.

Reduce da un’annata in chiaroscuro con la Racing Point, in cui è stato surclassato da Sergio Perez ottenendo soltanto due podi, il pilota canadese è consapevole che il potenziale della nuova Aston Martin sarà di livello.

Avere un compagno di squadra illustre come Sebastian Vettel sarà uno stimolo in più per il pilota canadese, che alla presentazione della AMR21 ha mandato un messaggio molto chiaro al tedesco circa le proprie ambizioni:

“Come squadra finire terzi nel campionato sarebbe fantastico, mentre a livello personale vorrei chiudere tra i primi cinque. Lo scorso anno siamo rimasti in quarta posizione, poi abbiamo avuto alcune sfortune che ci hanno fatto scivolare indietro. Ma questo dimostra che il potenziale c’è”.

ll sogno è vincere il Mondiale: “Ho ancora 22 anni, appena compiuti, quindi penso di avere ancora tempo davanti a me. Devo acquisire esperienza, migliorare e avere la macchina giusta. Tutte queste cose sono fondamentali per provare a vincere il titolo”.

OMNISPORT | 04-03-2021 15:01