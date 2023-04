Landa soddisfatto della sua Freccia Vallone

Lo spagnolo terzo: "Non avevo aspettative, Pogacar è umano, avrà anche lui un giorno negativo".

19-04-2023 21:09

Il veterano spagnolo della Bahrain-Victorious Mikel Landa trova nella Freccia Vallone un podio che dà grandi motivazioni: “Non avevo particolari obiettivi, se non cercare la forma dopo i Paesi Baschi; ero reduce da una settimana poco bella, con un po’ di raffreddore. Puntavo a rimanere in avanti nel finale, ho fatto meglio ancora: il finale non ha regalato sorprese, non ci sono stati attacchi da dietro e Pogacar ha accelerato alla sua maniera. Come si batte? Aspettare abbia una giornata no, è umano in fondo. La Liegi-Bastogne-Liegi è una gara più aperta e più dura, avrò il giusto morale”.