L'aneddoto di Agostini su Rossi: "Non mi piace vederlo così"

La stagione di Valentino Rossi è iniziata nei peggiori dei modi. Il “Dottore” non è praticamente mai stato competitivo nelle prime 4 gare stagionali e nella classifica generale dei piloti è attualmente al 21esimo posto. Serve sicuramente un’inversione di rotta per tornare quantomeno a sorridere e divertirsi in pista.

Ai microfoni di As, Giacomo Agostini ha raccontato un aneddoto recente su Valentino Rossi: “Qualche giorno fa stavo cenando in Italia e la cuoca era una mia ammiratrice di 70 anni, mi ha detto che è stata una mia tifosa ma ora è una fan di Valentino Rossi. Durante la serata mi ha chiesto: ‘Giacomo, perché non gli dici di smettere?’. Mi chiedono di dire a Rossi di smettere, ma non posso farlo perché è una scelta personale”.

Anche il 15 volte campione del mondo non è comunque contento di vedere Rossi così in difficoltà: “Il padre di Valentino ha detto che può correre altri 3 o 4 anni, ma io non sono il padre e non posso dire niente. Sicuramente non mi piace vederlo così, perché è stato uno spettacolo per tanti anni e lo ammiravano tutti perché dava gioia. Finché c’è vita c’è speranza, ma la realtà è quella che è”.

OMNISPORT | 04-05-2021 20:03