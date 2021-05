L'annuncio del Napoli: "Maksimovic positivo al Covid-19"

Il Napoli perde pezzi in difesa nel rush finale della stagione. Dopo l’infortunio muscolare di Koulibaly, Nikola Maksimovic è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha fatto sapere il club azzurro, pubblicando un breve annuncio sul proprio profilo Twitter riguardo al calciatore serbo: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Emergenza totale in difesa per Gattuso, che sabato pomeriggio contro lo Spezia avrà a disposizione soltanto due centrali, Manolas e Rrahmani, e dovrà capire quanto sarà necessario per ritrovare Koulibaly e l’ex Torino per le restanti giornate di campionato.

OMNISPORT | 04-05-2021 19:10