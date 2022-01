Lapadula-Benevento sarà addio, Caserta: "Non vuole più giocare con noi"

13-01-2022 00:55

Gianluca Lapadula non sarà più un giocatore del Benevento: il giocatore peruviano lascerà la formazione giallorossa già nell’attuale sessione di mercato.

Non una scelta comunicata pubblicamente dall’ex Milan, ma un retroscena svelato dall’allenatore del Benevento, Fabio Caserta, che intervenuto in conferenza stampa ha parlato proprio della situazione del suo attaccante: “Lapadula non verrà convocato: quando siamo rientrati dal periodo di Natale ha espresso la volontà di non voler più giocare con il Benevento”.

Una scelta, questa, che arriva alla vigilia della sfida contro il Monza, al ritorno in campo della Serie B: “Ho comunicato la mia decisione alla società: pochi giorni fa mi ha ripetuto la sua convinzione, che non vuole scendere in campo contro il Monza”.

Caserta ha poi espresso il suo punto di vista sulla questione, non proprio in linea con il suo modo di pensare.

“Questa situazione mi dispiace – la conclusione di Caserta – ma nella vita ognuno sceglie cosa fare e lui ha deciso così. Rispetto la scelta, ma non la condivido: ognuno si assume le proprie responsabilità”.

OMNISPORT