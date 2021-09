L'appello di Mancinelli: "Palazzetti pieni o si rischia lo stop"

Prima le istituzioni, attraverso le parole del presidente di Lega Umberto Gandini, quindi i presidenti. Ora i giocatori.

A due settimane dall’inizio del campionato il mondo del basket italiano si mobilita per sensibilizzare il Governo a concedere il via libera per la capienza totale dei palazzetti, ovviamente per i possessori di Green Pass.

A prendere la parola quest volta è stato il capitano della Fortitudo Bologna Stefano Mancinelli, che in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino’ non ha usato mezze parole per parlare del rischio cui va incontro tutto il sistema qualora gli incassi per le società fossero ancora limitati.

“Non dobbiamo far finta di non sapere che oggi quasi tutte le società sono in difficoltà. I club producono uno spettacolo e hanno bisogno che la gente possa andare a vederlo pagando il biglietto. Senza questo fatturato è difficile andare avanti, per questo ci auguriamo che presto si possa arrivare al 100% facendo entrare solo chi ha il Green Pass. Non stiamo parlando di qualche realtà che fa fatica, ma di un sistema che si ferma se non ha il contributo del pubblico”.

Mancinelli ha poi parlato dei lavori in corso in casa Fortitudo, il cui approccio alla stagione in Supercoppa non è stato esaltante…: “Le difficoltà ci sono state e noi siamo i primi ad essere dispiaciuti per i risultati. La partite che contano, però, sono quelle che valgono i due punti e noi lavoreremo per essere pronti dal momento in cui partirà il campionato, restando concentrati solo su questo obiettivo. Al derby in questo momento non possiamo pensare: sappiamo che è importante, ma c’è ancora tanta strada di fare prima di questo appuntamento”.

OMNISPORT | 16-09-2021 08:16