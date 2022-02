Larissa Iapichino: deludente 6.38 in Polonia

22-02-2022 19:06

Lontana dai suoi standard e dalle prime Larissa Iapichino a Torun, in Polonia, per una tappa del World Indoor Tour di Atletica leggera (livello gold). L’azzurra si è fermata a 6.38 nel salto in lungo, sesto posto, ben lontana dai 6.59 e 6.49 fatti registrare nelle prime due uscite stagionali ad Ancona. Dopo l’iniziale 6.35, la figlia d’arte si è migliorata di tre centimetri prima di incappare in quattro nulli consecutivi. Larissa dovrà migliorare in vista del Campionati italiani del prossimo fine settimana e dei Mondiali di Belgrado (18-20 marzo). L’anno scorso, prima dell’infortunio che le ha impedito di andare alle Olimpiadi di Tokyo, era volata a 6.91, eguagliando il record nazionale al coperto della madre Fiona May.

OMNISPORT