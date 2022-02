Larkin-Real, arriva subito la smentita del giocatore

15-02-2022 23:04

Dopo le voci circolate in serata circa un suo futuro sbarco nella capitale spagnola, Shane Larkin si è affrettato a chiarire la sua posizione smentendo quanto rimbalzato sui media iberici.

“Non so da dove sia venuto fuori quel rumor o perché sia stato pubblicato, ma è completamente falso” ha affermato il nativo di Cincinnati.

“Non ho nessun accordo e non ho parlato con nessuna squadra per la prossima stagione. Ora sono concentrato solo sul finire forte la stagione con l’Anadolu Efes” ha ribadito secco il classe 1992, il cui futuro però (visto il suo contratto in scadenza coi turchi) resta quantomai nebuloso.

