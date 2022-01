L'Arsenal vuole Morata, colpo last minute?

31-01-2022 13:26

L’Arsenal cerca il sostituto di Aubameyang, passato al Barcellona. E il primo obiettivo sembra essere Alvaro Morata, a lungo inseguito in questo mese di gennaio proprio dai catalani. Per i Gunners non sarà facile strappare alla Juve l’attaccante nelle ultime ore di mercato, ma nel weekend l’assistente dell’allenatore Arteta ha telefonato a Morata per convincerlo a trasferirsi a Londra, visto che a Torino avrà meno spazio con l’arrivo di Vlahovic

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT