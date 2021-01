Lasagna al Verona, ora è ufficiale

Ora è ufficiale: Kevin Lasagna lascia l’Udinese e firma con l’Hellas Verona. Dopo quattro anni, 126 presenze e 34 goal, l’attaccante classe 1992 si è legato agli scaligeri. Ad annunciare l’accordo la stessa formazione friulana con una nota nella giornata di martedì.

Per Lasagna si tratta di un prestito fino al 2023 ed obbligo di riscatto dal Verona però non completamente certo: “Udinese Calcio comunica la cessione in prestito biennale con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, di Kevin Lasagna all’Hellas Verona”.

L’accordo potrebbe divenire definitivo tra un biennio relativamente a goal e presenze con il Verona, squadra che nell’ultimo periodo è diventata tra le maggiori sorprese della Serie A, con il sogno di lottare per l’Europa League nella prossima primavera.

Chiusa la cessione di Lasagna, l’Udinese dovrebbe ufficializzare a breve l’arrivo di Llorente dal Napoli, attaccante esperto pronto a lottare per la salvezza dei bianconeri. Gotti ha però chiesto anche un altro attaccante, che potrebbe essere Cutrone.

OMNISPORT | 26-01-2021 18:05