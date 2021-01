Lasse Schone, tante squadre su di lui

Lasse Schone, dopo una prima parte di stagione passata quasi sempre in panchina, ha deciso di risolvere il proprio contratto con il Genoa. Il procuratore dell’ex Ajax, Revien Kanhai, ha parlato così ai microfoni di Voetbal International:

“Ciò significa che Lasse può cercare un club in cui tornare a giocare. È al top della forma, si è allenato al massimo ogni giorno, e vuole dimostrare di essere ancora al top nei prossimi mesi, per guadagnarsi il posto nella Nazionale danese in vista dell’Europeo. Ricevo telefonate quotidiane da club e agenti per Lasse, ma è giustamente dubbioso e vuole fare la scelta giusta. Ci sono diverse richieste anche dall’Italia. Ma non troverei nemmeno illogico un ritorno all’Ajax. Lasse è proprio la persona perfetta che può portare l’equilibrio a volte mancante dentro e fuori dal campo. Tuttavia, dipende anche dalle opzioni limitate nella finestra invernale di mercato e dalle condizioni finanziarie negative a seguito della crisi legata al Coronavirus. Quindi valuteremo insieme per capire quale sarà la scelta giusta”.

