L’Astana cambia nome per il 2022

È stato il general manager Alexander Vinokourov ad annunciare la notizia: nel 2022 l’Astana cambierà nome.

La nuova squadra di Vincenzo Nibali infatti si chiamerà Astana Qazaqstan Team, una denominazione questa che l’ex campione olimpico di Londra 2012 ha voluto spiegare così:

“Qazaqstan è il nome più accurato e corretto del Kazakhstan nella sua trascrizione occidentale. Qazaqstan è una sorta di nuovo brand dello stato a livello internazionale, che combina tradizioni centenarie, lingua, cultura e strategia dello sviluppo del paese nel mondo di oggi”.

Vinokourov poi è entrato ulteriormente nei dettagli della scelta.

“Non è solo un nuovo nome, ma è l’aggiornamento della filosofia di un progetto che vuole enfatizzare l’integrazione del nostro brand sportivo e la promozione della Repubblica del Kazakhstan come un importante partner internazionale. Attualmente sono in corso la preparazione per la nuova stagione e la registrazione della squadra e stiamo parallelamente lavorando ad un progetto aggiuntivo che annunceremo presto” ha concluso il gm kazako.

OMNISPORT | 08-10-2021 12:26