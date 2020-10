L'Atalanta espugna Crotone con Muriel

L’Atalanta torna a vincere in Serie A: battuto 1-2 il Crotone e classifica che a poco a poco viene scalata dagli uomini di Gasperini. Decisivo Luis Muriel. Situazione adesso delicata per Stroppa.

Arrivano i tre punti, ma in Serie A continua ad essere un’Atalanta che fa fatica a brillare. Un primo tempo positivo, con un Luis Muriel in formato fenomeno, ma anche un Simy che placa la foga agonistica della Dea. Un secondo tempo, poi, sottotono per la squadra di Gasperini, con il Crotone positivo e volitivo.

I goal dell’Atalanta porta la firma di Muriel, come detto, ma anche di due grandi giocate dei centrocampisti: la prima di Malinovskyi e la seconda di Freuler, che mettono il colombiano davanti alla porta, o quasi.

Ad inizio ripresa, Gasperini sorprende tutti: fuori Gomez e Muriel, probilmente solo per questioni di turnover, e dentro Ilicic e Zapata. Lo sloveno è ancora lontano dai fasti di un tempo e l’attacco della Dea ne risente. La squadra si abbassa e, al netto di una occasione sciupata da Malinovskyi, non riesce più ad essere pericolosa dalle parti di Cordaz.

Il Crotone nel finale ci prova anche, con l’ingresso di Siligardi, ma la difesa dell’Atalanta regge bene, nonostante l’infortunio di Romero che lascia il campo.

IL TABELLINO

CROTONE-ATALANTA 1-2

Marcatori: 26′ e 38′ Muriel, 41′ Simy

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira (78′ Rispoli), Zanellato (78′ Siligardi), Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero (73′ Palomino), Djimsiti; Hateboer (67′ Sutalo), Pasalic, Freuler, Mojica; Malinovskyi (89′ Pessina), Gomez (46′ Ilicic); Muriel (46′ Zapata).

Ammoniti: Hateboer, Marrone, Toloi, Romero

Espulsi: –

OMNISPORT | 31-10-2020 17:02