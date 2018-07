L'Atalanta si butta via: da 2-0 a 2-2

Gara di andata del preliminare di Europa League amara per l’Atalanta, che dopo un primo tempo perfetto chiuso in vantaggio per 2-0, si fa raggiungere sul 2-2 dal Sarajevo.

Ora per gli uomini di Gasperini servirà una vittoria, o un pareggio con più di tre gol, per passare al prossimo turno di qualificazione.

I bergamaschi trovano il vantaggio all’undicesimo minuto con Toloi, che ribadisce in rete una sponda area di Masiello.

Sempre su calcio da fermo arriva il raddoppio di Mancini, questa volta è Toloi a prolungare per la testa del giovane difensore.

Al riposo la partita sembra già finita e le sorti della qualificazione decise, ma al 60esimo entra in campo Handzic e la gara svolta.

Lo stesso numero 28 dei bosniaci accorcia le distanze al 67esimo. L’Atalanta arretra e concede campo fino al gol del pareggio cinque minuti più tardi di Sisic.

Il forcing dei nerazzurri, spinti anche dai tifosi presenti al Mapei Stadium, non basta e dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

Ora a Sarajevo, l’Atalanta deve vincere per continuare il proprio sogno europeo.

SPORTAL.IT | 26-07-2018 22:40