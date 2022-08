L'Atalanta vince a Verona e va in testa. La Salernitana strapazza la Sampdoria

28-08-2022 20:34

C’è anche l’Atalanta nel gruppo di testa di questo campionato di Serie A dopo le prime tre giornate. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini riescono infatti a vincere per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona e agganciano a quota 7 punti Milan, Roma, Lazio e Torino.

Un successo importante per il club bergamasco che nel primo tempo ha solo una grande occasione con Lookman a fine frazione. Più pericoloso l’Hellas Verona con due conclusioni di Lasagna e Ilic, entrambe di poco fuori.

A inizio ripresa arriva subito il gol decisivo di Koopmeiners al 50′, con un gran sinistro dell’olandese dalla trequarti veronese. Montipò non può nulla e viene battuto. Poi una grande occasione per Lazovic al 63′ che sbatte però sulla traversa.

Nel finale De Roon rischia l’autorete e qualche minuto dopo Toloi manca il raddoppio. Dopo cinque minuti di recupero la gara del Bentegodi finisce così con i tre punti all’Atalanta. Il Verona di Gabriele Cioffi resta a quota 1.

Nell’altra partita delle 18:30 largo successo della Salernitana all’Arechi sulla Sampdoria. 4-0 per la squadra di casa con due reti per tempo: Dia e Bonazzoli nel primo, Vilhena e Botheim nel secondo. La Salernitana ha ora 4 punti in classifica, Sampdoria ferma a 1.