L'Atalanta vince: è in zona Champions

L'Atalanta si impone per 2-1 in rimonta in casa contro la Spal ed entra in zona Champions, agganciando al quarto posto Roma e Lazio. La squadra di Gasperini dopo aver subito l'1-0 dell'ex Petagna ribalta il match con le reti di Ilicic e Zapata.

Brutto ko interno della Samp contro il Frosinone: colpo clamoroso per i ciociari con Ciofani, ora la zona salvezza è a soli 2 punti.

Il Torino batte 1-0 l'Udinese: il gol nel finale del neo acquisto Okaka è annullato dal Var dopo l'esultanza friulana. Partita infinita, negli 11' di recupero anche un rosso a De Maio e la traversa di Izzo.

I risultati del pomeriggio

Atalanta-Spal 2-1

8' Petagna (S), 57' Ilicic (A), 79' Zapata (A)

Sampdoria-Frosinone 0-1

25' Ciofani (F)

Torino-Udinese 1-0

31' Ola Aina (T)

SPORTAL.IT | 10-02-2019 17:05