L'Atalanta vola in Champions League, poker al Genoa

L’Atalanta è la prima squadra dopo l’Inter a qualificarsi alla prossima Champions League. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno piegato al Ferraris il Genoa per 4-3, centrando i tre punti necessari per la qualificazione aritmetica al prossimo torneo continentale nella partita valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A.

Primo tempo da urlo del Grifone, che segna tre reti con Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa gli orobici trovano una quarta rete con Pasalic ma subiscono il ritorno dei rossoblu, in gol con Shomurodov (doppietta) e Pandev. Non basta alla squadra di Ballardini per pareggiare, i bergamaschi passano a Genova e parteciperanno alla Champions per il terzo anno di fila.

OMNISPORT | 15-05-2021 17:32