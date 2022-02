L'Atalanta vola senza punte: Sampdoria travolta

28-02-2022 22:41

Non ci sono attaccanti? Ci pensano fantasisti e incursori a rilanciare le quotazioni dell’Atalanta nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. L’ultima partita della 27ª giornata di Serie A è un trionfo della Dea che al “Gewiss Stadium” surclassa la Sampdoria per 3-0 regalando il primo successo in campionato alla nuova proprietà statunitense dopo il pareggio contro la Juventus e la sconfitta contro la Fiorentina.

I bergamaschi s’impongono per 3-0 grazie ad un gol di Pasalic, schierato da falso centravanti, e alla prima doppietta italiana di Teun Koopmeiners, tornano al successo in campionato dopo cinque partite (ultimo sorriso il 6-2 di Udine del 9 gennaio) e salgono a 47 punti, restando a -3 dalla Juventus con una partita in meno. Per la Samp è la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, terza su tre nella gestione Giampaolo, ma il vantaggio sulla zona retrocessione resta di quattro punti.

L’Atalanta ha dominato il match fin dai primi minuti al cospetto di una Sampdoria che poco ha potuto di fronte ai ritmi altissimi imposti dalla squadra di Gasperini. Sbloccato il risultato al 6’ con Pasalic, autore di un gol da centravanti vero in tuffo di testa su cross di Freuler, Hateboer ha sfiorato il raddoppio realizzato poi da Koopmeiners al 35’ dopo una bella combinazione con Pessina.

La musica non cambia in avvio di ripresa, quando Boga prova a partecipare al festival del gol, venendo stoppato da Falcone. Poi un fugace sussulto Samp con un gol annullato a Caputo per fuorigioco, prima della doppietta di Koopmeiners al 18’, questa volta su assist di Miranchuk. Poi è il palo a negare a Pasalic la marcatura multipla, ma il poker lo serve al 42′ Miranchuk al termine di una spettacolare azione personale.

