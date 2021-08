L'Atletico Madrid irrompe su Vlahovic: pronta un'offerta da 50 milioni alla Fiorentina

L’Atletico Madrid fa sul serio per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina è l’obiettivo numero uno dei ‘Colchoneros’ di Diego Pablo Simeone, a caccia di un rinforzo nel reparto avanzato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club spagnolo sta preparando un’offerta da cinquanta milioni di euro per convincere il club viola di Rocco Commisso a lasciar partire Vlahovic. Un’offerta molto importante, che potrebbe far vacillare la società e il calciatore.

Nei prossimi giorni, la Fiorentina si confronterà con il calciatore e il suo entourage e le parti decideranno insieme se accettare o declinare la proposta dell’Atletico Madrid.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione, il match di Coppa Italia contro il Cosenza, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato proprio della possibile partenza di Vlahovic:

“Lo vedo come sempre, con la solita fame e voglia. Per quanto riguarda il mercato è tutto imprevedibile ma per quel che vedo non esiste il problema Vlahovic. È un ragazzo che ci tiene ed è un trascinatore poi il mercato aperto con il campionato è una difficoltà per tutti. Ma lui sempre sul pezzo. Non ho mai chiesto garanzie alla società su di lui. A me impressiona e sono convinto che abbia in testa solo la Fiorentina però poi dipende dalla sua volontà”.