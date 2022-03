Laura Maddaloni all'Isola 2022, judoka che ha portato in alto Scampia

17-03-2022 17:25

In quella palestra di Scampia anche lei ha trovato il suo posto. Laura Maddaloni è cresciuta lì, allenata alla vita e allo sport da suo padre Giovanni che non si è mai sottratto a un ruolo di responsabilità sociale e civile anche quando le istituzioni sembravano meno vigorose. Laura è nata l’11 aprile 1980, seconda di tre fratelli che sono cresciuti sul tatami come lei. Impareremo a conoscere meglio la sua natura, la sua forza in questa edizione dell’Isola che la vedrà protagonista.

Laura Maddaloni, il suo passato da campionessa di judo

Nel suo passato agonistico, i Giochi del Mediterraneo nel 2005, disputati ad Almeria, dove si è aggiudicata il terzo gradino del podio nella categoria -57 chilogrammi. Anche Laura ha un legame con il judo che trascende il tatami: questa nobile arte marziale l’ha educata, formata e sostenuta come sportiva come lei stessa spiega e racconta nelle sue dirette social.

Oggi è questo un modo per relazionarsi con il suo pubblico e con le persone che si affidano a lei, in qualità di personal trainer. Un progetto personale che condivide, però, nella palestra di famiglia di cui sono soci marito, il pugile Clemente Russo, e fratelli.

Pino Maddaloni, l’orgoglio di Laura e Scampia

Più grande di lei è Pino, che ha trascinato quella palestra in cima al mondo vincendo l’oro olimpico a Sydney 2000: la sua passione lo aveva condotto prestissimo ad apprendere i rudimenti del judo a soli due anni progredendo senza conoscere una battuta d’arresto in un percorso perfetto.

Giochi del Mediterraneo, assoluti, Europei, l’Olimpiade: Pino Maddaloni ha trascinato con i suoi successi ineguagliabili (è ad oggi considerato il judoka italiano più rappresentativo di sempre) suo padre Giovanni, un uomo dotato di resilienza e senso della legalità così forti da non conoscere timore. Anche Marco, il minore dei fratelli Maddaloni ha deciso di seguire l’esempio di fratelli e papà e di mettere a frutto la sua celebrità.

I fratelli Maddaloni hanno offerto il loro talento allo sport e a Scampia, prestandosi in prima persona e attraverso progetti televisivi a quanto costruito dal capostipite.

Papà Maddaloni, la pandemia e un sogno per Scampia

Anche durante la pandemia, Giovanni Maddaloni ha cercato di tenere aperta la sua palestra e di sostenere le famiglie di Scampia nella fase più critica. Lo stesso ha fatto e continua a fare Laura, che oltre al suo lavoro, si dedica con costanza e attenzione ad iniziative di solidarietà seguendo il solco tracciato dai suoi genitori e che suo marito, il vice campione olimpico Clemente Russo ha deciso di fare proprio.

Laura Maddaloni e Clemente Russo

Sposata con Clemente Russo dal 2008, dopo tre anni di fidanzamento si è dedicata poco alla televisione, al contrario del pugile che vanta un curriculum di tutto rispetto, da La Talpa a Le Iene.

Dal pugile campano, divenuto uno dei simboli di resistenza civile in un territorio magnifico ma spesso difficile, Laura Maddaloni ha avuto tre figlie: Rosy, nata l’11 agosto 2011 e le gemelle Jane e Janet, arrivate due anni e mezzo dopo. Tre bambine a cui Laura ha dedicato la sua partecipazione all’Isola 2022.

Questo il messaggio che ha pubblicato su Instagram:

“E’ arrivato il momento, una decisione ragionata e voluta insieme a voi…perché voi siete noi e noi siamo voi!!! Voi l’unica cosa che porto con me e l’unica ragione per non mollare mai, oggi, domani e sempre. Una cosa è certa: tornerò più forte di prima e insieme conquisteremo e realizzeremo ogni nostro sogno. VI AMO”.

Un manifesto di quanto si attende da questa nuova esperienza. E una promessa per il pubblico che aspetta di assistere alle dinamiche che sarà in grado di innescare.

