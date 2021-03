Lautaro, la scelta dell'Inter che non piace ai tifosi

In una stagione i cui Romelu Lukaku sta mantenendo un rendimento da vero top player, Lautaro Martinez s’è confermato assolutamente fondamentale per l’Inter con i suoi gol e la sua presenza in area di rigore. L’argentino – che è bene ricordarlo ha solo 23 anni – ha già segnato 14 reti in campionato, confermandosi uno dei migliori attaccanti in giro per l’Europa.

Il contratto pronto per Lautaro

Per questo motivo l’Inter sta pensando di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2023: secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe pronto un contratto da 4,5 milioni di euro a salire fino al 2024, privo stavolta della clausola rescissoria da 111 milioni presente in quello attuale.

Proprio questo dettaglio ha scatenato il dibattito tra i tifosi nerazzurri, allarmati dalla possibilità che in futuro l’Inter possa vendere il giocatore più facilmente e a un prezzo più basso. “Se tolgono la clausola vuol dire che fondamentalmente lo vogliono vendere…”, scrive su Facebook Gianluca, scatenando però la reazione di altri interisti.

Interisti divisi sulla clausola

“Se la tengono lo vogliono vendere, se la tolgono lo vogliono vendere e Marotta è incompetente…”, risponde Salvatore, secondo cui la scelta dell’Inter può essere interpretata in maniera opposta. Il collega di tifo, però, insiste: “Al giorno d’oggi nessun club al mondo spenderebbe più di 100 milioni per comprare Lautaro, se togli la clausola lo fai perché vuoi essere tu squadra a decidere se quello che ti propongono è un prezzo congruo. Di fatto fai capire che al giusto prezzo il ragazzo può partire”.

Per Rudy, senza clausola l’Inter mira a trattenere il Toro: “Si può vedere anche dall’altro lato! Con una clausola te lo portano via senza poterti opporre mentre senza clausola il prezzo lo fa chi vende quindi o me ne dai tanti o niente!”.

A mettere pace ci pensa Antonio, sicuro che Lautaro resterà in nerazzurro: “Con clausola o senza clausola, nessuno club può pagare cash tutti quei soldi in questo momento, causa pandemia”.

