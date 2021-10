Sospiro di sollievo per Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter aveva saltato la sfida contro il Paraguay per un problema muscolare che aveva messo in allerta i nerazzurri.

L’allarme per il Toro è però rientrato: per lui solo un affaticamento per le tante partite giocate. Il giocatore in ogni caso non lascerà il ritiro dell’Argentina, e resta in forte dubbio per il match contro la Lazio che segnerà la ripresa del campionato per il Biscione.

OMNISPORT | 08-10-2021 10:55