Lautaro si riprende l'Inter: goal contro il Napoli e scuse a San Siro

22-11-2021 10:03

Con il successo a domicilio contro il Napoli, l’ Inter rilancia in maniera prepotente le proprie ambizioni tricolori.

Il 3-2 con il quale la truppa guidata da Simone Inzaghi ha piegato la banda Spalletti ha una valenza e un peso specifico enorme nell’economia della stagione nerazzurra: per i nerazzurri, infatti, si tratta del primo scontro diretto d’alta classifica vinto e soprattutto un gap quasi dimezzato dalla vetta: da -7 a -4 nei confronti della testa del campionato.

A suggellare un quadro pressoché perfetto c’è anche il ritorno al goal di Lautaro Martinez , autore del provvisorio 3-1, e capace di spezzare un digiuno che durava da quasi due mesi.

L’argentino infatti non segnava in campionato dallo scorso 2 ottobre quando, dal dischetto, risolse in favore dell’Inter la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dopo aver ritrovato la via della rete, il numero 10 interista si è scusato con i tifosi dell’Inter portando una mano al cuore prima di alzarla verso i propri sostenitori: “Ho chiesto scusa perché ho sbagliato qualcosa, non segnavo da un mese . Ma la mia testa è all’Inter, lavoro per l’Inter, la mia priorità è sempre l’Inter. Sì, sono felice, anche per la mia famiglia”. Le sue parole riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

‘El Toro’ non poteva scegliere momento migliore per sbloccarsi: Inter che ritorna in piena corsa Scudetto e segnale forte in vista della Champions, a pochi giorni dal match decisivo di San Siro contro lo Shakhtar che potrebbe condurre l’Inter agli ottavi di finale di Champions League.

OMNISPORT