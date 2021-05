Lautaro: "Sono stato vicino al Barcellona, ne ho parlato con Messi"

Intervistato in esclusiva da ESPN Argentina, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere stato molto vicino dal vestire la casacca blaugrana: “Sono stato davvero vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi. Leo mi chiedeva come era la situazione, nulla di particolare. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Tuttavia i blaugrana avevano problemi economici in quel momento, così ho deciso di restare all’Inter. Si è rivelata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto. Qualcosa di incredibile vincere un titolo in un club così importante”.

Su ‘El Toro’ va registrato anche un interesse da parte del Real Madrid: “Vennero a cercarmi due volte quando ero nelle giovanili del Racing, ma volevo farmi un nome nel calcio argentino e ho fatto il salto in Europa quando ero pronto. Se sogno di giocare nelle Merengues? Ci sono 5-6 squadre che oggi sono tra le migliori al mondo ed è normale, quando il tuo nome viene accostato a uno di questi club, sentirsi orgogliosi. Ma io sono completamente concentrato sull’Inter”.

Nel frattempo c’è da festeggiare il primo titolo conquistato con l’Inter: lo scudetto: “Abbiamo vinto lo scudetto dimostrandoci i migliori, superando la concorrenza di Cristiano Ronaldo e non solo, lavorando al fianco di persone come Zanetti… Ci sono tante cose dentro questo titolo. Ho 23 anni, sto facendo quello che mi piace, vesto la maglia gloriosa dell’Inter e quella della nazionale argentina giocando con Messi: sono sogni che si avverano. Una vittoria straordinaria, speciale. Momenti che non si dimenticheranno mai. Non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi, ma sono loro che ti spingono”.

OMNISPORT | 06-05-2021 20:12